Мошенники массово создают сайты про выборы: более 300 за месяц

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Мошенники запустили более 300 сайтов по теме выборов в России, где обманывают граждан. На фишинговых интернет-ресурсах предлагают авторизоваться через чаты в Telegram, сообщили эксперты.

Фото: Оpenverse

Как только доверчивый гражданин авторизуется, его аккаунт крадут.

"Фишинговые домены, которые эксплуатируют тематику сентябрьских выборов, как правило, содержат слова "голосование", "выборы", "твой голос" и прочие варианты с припиской "2023" или без неё", — пояснил ведущий специалист отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline company Владислав Иванов "Известиям".

Так мошенники могут получить доступ к персональным данным гражданина и, к примеру, "повесить" на него кредит.

Как сообщили агентству в Минцифре, в сентябре мошенники запустили около 300 тематических фишинговых ресурсов. Несмотря на то что специалисты ведомства постоянно отслеживают подобные сайты и блокируют, есть риск попасться на их удочку.

"Напоминаем, что сообщать свои персональные данные третьим лицам, переходить по подозрительным ссылкам и оставлять платёжную информацию на непроверенных сайтах опасно", — предупредили в ведомстве.

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