Мужчина, стрелявший из травмата в участника спецоперации в Батайске Ростовской области пришёл с повинной, но не один, а с адвокатом. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
По его словам, задержанный заявил, что пострадавший якобы сам его спровоцировал.
Друг военнослужащего рассказал изданию, что конфликт начался у входа в местное кафе. Неизвестный мужчина сначала толкнул Вячеслава в плечо, однако тот не отреагировал. Потом в его адрес посыпались оскорбления по поводу участия в СВО.
Из кафе выбежали другие люди и начали избивать военного, а зачинщик драки побили его товарища ногами и побежали за Вячеславом.
Сейчас стрелявший задержан, на него завели уголовное дело.
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