Стрелявший в участника СВО в Батайске заявил, что он сам его спровоцировал

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, стрелявший из травмата в участника спецоперации в Батайске Ростовской области пришёл с повинной, но не один, а с адвокатом. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Фото: facebook.com

По его словам, задержанный заявил, что пострадавший якобы сам его спровоцировал.

Друг военнослужащего рассказал изданию, что конфликт начался у входа в местное кафе. Неизвестный мужчина сначала толкнул Вячеслава в плечо, однако тот не отреагировал. Потом в его адрес посыпались оскорбления по поводу участия в СВО.

Из кафе выбежали другие люди и начали избивать военного, а зачинщик драки побили его товарища ногами и побежали за Вячеславом.

Сейчас стрелявший задержан, на него завели уголовное дело.

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