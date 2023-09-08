Житель Курской области потерял сознание, съев шаурму, от которой погибла девушка

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Курской области по имени Наталья, проживающая в городе Льгов, рассказала, что после того, как её семья съела шаурму, купленную в кафе на улице Гагарина, всем стало очень плохо.

Фото: openverse

После того, как горожане полакомились продукцией "Шаурмы на Гагарина", у 15 человек было диагностировано отравление. Одна из отравившихся скончалась в больнице, пишет Газета.Ru.

По словам Натальи, они с мужем съели в обед две шаурмы и угостили ею ребёнка. На вкус, по словам женщины, еда была вполне нормальной.

Первой от съеденной шаурмы стало плохо дочери пары, которая жаловалась на боли в животе и рвоту.

"Потом мужу стало плохо, он вообще упал без сознания. Естественно, и у меня рвота и живот болел. Приехала скорая помощь, диагностировали отравление", — добавила женщина.

По факту массового отравления шаурмой во Льгове 8 сентября СК по Курской области возбудил уголовное дело. У 15 человек было диагностировано отравление, а 23-летняя девушка погибла.

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