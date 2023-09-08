Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за жестокого обращения с детьми

Мировой суд города Стерлитамак вынес приговор бывшей воспитательнице дошкольного учреждения. Педагог был признан виновным в совершении преступления по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоким обращением с ним.
Суд установил, что женщина в сентябре 2022 года, находясь на рабочем месте, нанесла удар ладонью по губам 4-летнего ребенка, вызвав у него физическую боль.
Женщина, не соглашаясь с решением суда, подала апелляцию, так как она отрицала свою вину и была уволена за аморальное поведение по инициативе работодателя. Суд, учитывая аргументы прокуратуры, принял решение о дополнительном наказании для женщины — лишение права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью в течение года.
Кроме того, ей было назначено 160 часов обязательных работ, сообщает mkset.ru.
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