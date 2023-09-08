В Хакасии мужчина отдал мошенникам деньги за "Спасибо"

2:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Абакане 51-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые обещали ему бонусы "Спасибо" в обмен на деньги, сообщает МВД Хакасии.

Фото: мвд.рф

Неприятный инцидент произошёл, когда неизвестный, представившийся сотрудником банка, связался с мужчиной и сообщил ему, что абаканцы имеют право на выплату восьми тысяч рублей в качестве бонусов "Спасибо" за пользование их картой. Доверчивый мужчина, недолго думая, поделился с мошенником полученными им SMS-кодами. Это привело к немедленному списанию с его банковской карты более 11 тыс. рублей.

В другом случае мишенью стала 62-летняя учительница с учёным званием. Ей звонили люди, утверждавшие, что они из Центрального банка и ФСБ, которые ложно заявляли, что он может получить кредит. Они убедили жертву установить приложение удаленного доступа на свой телефон. Впоследствии с её банковской карты на незнакомый расчетный счет было переведено 28 тысяч рублей, а с кредитной карты мошенники сняли еще 105 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела за мошенничество в обоих этих случаях. Однако они признали значительную трудность в раскрытии подобных дел, поскольку мошенники часто используют телефонные номера, зарегистрированные за рубежом, сообщает newkhakasiya.online.

В свете этих инцидентов полиция распространила напоминание для общественности, подчеркнув важность того, чтобы не слепо доверять информации, полученной с помощью телефонных звонков. Настоящие банковские служащие обычно не вступают в контакт с клиентами таким образом. Всегда рекомендуется проверять информацию непосредственно в офисах банка или через официальную службу поддержки банка, доступную через мобильное приложение банка.

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