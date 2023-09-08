Силовики задержали мужчину, стрелявшего в участника СВО под Ростовом

0:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области мужчину задержали силовики. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пятницу, 8 сентября, в региональном СУ СК.

Фото: СК РФ по Московской области

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