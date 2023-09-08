Стрелявшего в участника СВО в Батайске Ростовской области мужчину задержали силовики. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пятницу, 8 сентября, в региональном СУ СК.
Других подробностей пока нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба