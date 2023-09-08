Представитель службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко сообщил, что в здание Зимнего дворца врезался неизвестный беспилотник.
По его словам, дрон рухнул рядом с Зимней канавкой ещё в четверг, 7 сентября, однако охранники нашли его только сегодня при обходе. Он добавил, что квадрокоптер передан правоохранителям.
"Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались", — приводит комментарий Хащенко издание "Фонтанка".
При этом отмечается, что владельцы беспилотника не интересовались его судьбой. По информации издания, полицейские отнесли этот дрон к "гражданским коптерам". Однако их тоже нельзя запускать на территории Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что жительница Петербурга перепутала большую чайку с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и вызвала силовиков.
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