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В Волгограде девятилетний мальчик выпрыгнул с третьего этажа, чтобы удивить друзей

1:03
Происшествия

Девятилетний мальчик спрыгнул с высоты третьего этажа в Волгограде, чтобы произвести впечатление на друзей. Об этом сообщает портал V.1.

В Волгограде девятилетний мальчик выпрыгнул с третьего этажа, чтобы удивить друзей
Фото: https://adonius.club/

Один из участников детской "тусовки" на крыше зафиксировал момент трагедии на видео. Видно, что мальчик стоит, держась за ограждение, и периодически перекидывает одну ногу через перила, отмечает издание.

Ясно слышно, что ребёнок хотел произвести впечатление на друзей, хвастаясь собственной храбростью и умениями. При этом друзья очень старались его от необдуманного поступка отговорить, однако безрезультатно.

Известно, что мальчик остался жив, но получил тяжелейшие травмы — переломы ног и позвоночника.

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что ребёнок девяти лет находится на лечении в детском отделении травматологии и ортопедии. Он поступил туда 2 сентября. На сегодняшний день его состояние стабильное, средней степени тяжести.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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