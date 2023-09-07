Вооружённые силы Украины сегодня, 7 сентября, вечером при помощи беспилотного аппарата атаковали промышленный объект в Брянске.
После попадания загорелось административное здание, пострадавших нет. Об этом уже сообщил губернатор региона Богомаз.
Также несколько часов назад в Брянске у железнодорожного вокзала также упал подавленный РЭБ беспилотник ВСУ. Жертв и разрушений нет.
Перед этим ещё один дрон-камикадзе упал в Волгоградской области, там тоже жертв и разрушений нет.
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