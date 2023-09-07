Наследник президента Центральноафриканской Республики напал на врачей в Кисловодске

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сын президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Эварист Туадер устроил дебош в Ставропольском крае.

СЫН ПРЕЗИДЕНТА ЦАР УДАРИЛ РУССКУЮ ЖЕНЩИНУ И ДАГЕСТАНЦА!

Эварист Туадер находился российском городе-курорте на реабилитации. Он предпринял попытку сбежать от сопровождающих на железнодорожном вокзале. Медики постарались вернуть беглеца, который вёл себя агрессивно. Он напал на врачей, которые были преставлены следить за ним.

Утихомирить наследника главы ЦАР сумели только полицейские. Туадера передали в представителям посольства ЦАР в Москве.

Ранее посол РФ в ЦАР заявил, что Россия спасла ЦАР от распада.

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