Жительница Москвы подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 31-летняя девушка в состоянии опьянения подожгла себя, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора. Итог: жена в реанимации, а супруг дежурит у её палаты. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: openverse

По данным издания, случилось всё накануне в Хорошёвском районе столицы. Там каждый занимался вечером своими делами: девушка выпивала, а её 50-летний гражданский муж спокойно смотрел телевизор, отказываясь составить ей компанию.

Такого игнора жена не выдержала. Она поставила кресло прямо перед мужчиной, заслонив ему экран, села в него и устроила огненное шоу с помощью жидкости для розжига.

Испуганный муж бросился сбивать охватившее её пламя руками. Пострадавшая попала в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами почти половины тела и шоком средней степени тяжести.

Мужчина признался, что его возлюбленная уже давно качается на "эмоциональных качелях", любит выпить и постоянно скандалит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.