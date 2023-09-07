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Две девушки после аварии находятся в тяжёлом состоянии в Ленинградской области

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Происшествия

Две девушки в возрасте 14 и 15 лет, пострадавшие в результате аварии в Ленинградской области, сейчас находятся в тяжелом стабильном состоянии. Врачи оценивают состояние еще восьми пострадавших как средней степени тяжести. Эту информацию предоставили представители пресс-службы Министерства здравоохранения России.

Две девушки после аварии находятся в тяжёлом состоянии в Ленинградской области
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В медицинские организации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области госпитализированы девять подростков и один взрослый, пострадавшие в ДТП в Ленинградской области. Двое девочек 14 и 15 лет находятся в тяжелом стабильном состоянии. Состояние восьми пострадавших оценивается как средней тяжести: у большинства черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей", — говорится в сообщении.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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