Две девушки после аварии находятся в тяжёлом состоянии в Ленинградской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две девушки в возрасте 14 и 15 лет, пострадавшие в результате аварии в Ленинградской области, сейчас находятся в тяжелом стабильном состоянии. Врачи оценивают состояние еще восьми пострадавших как средней степени тяжести. Эту информацию предоставили представители пресс-службы Министерства здравоохранения России.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В медицинские организации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области госпитализированы девять подростков и один взрослый, пострадавшие в ДТП в Ленинградской области. Двое девочек 14 и 15 лет находятся в тяжелом стабильном состоянии. Состояние восьми пострадавших оценивается как средней тяжести: у большинства черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей", — говорится в сообщении.

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