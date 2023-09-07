В тувинской тайге найдена живой потерявшаяся двухлетняя девочка

В Бай-Тайгинском районе Тывы была спасена двухлетняя девочка, которая потерялась в тайге и провела там ночь, как сообщили в МЧС.
"Девочку нашли. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Ее сейчас осматривают медики", — объявили в МЧС.
Ребенок потерялся вечером предыдущего дня, сообщает "Православие и мир". Девочка ушла с чабанской стоянки недалеко от села Кара-Холь, пока ее родственница занималась хозяйственными делами и исчезла. В поисковых операциях приняли участие 57 человек — спасатели, сотрудники полиции и добровольцы.
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