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В тувинской тайге найдена живой потерявшаяся двухлетняя девочка

0:40
Происшествия

В Бай-Тайгинском районе Тывы была спасена двухлетняя девочка, которая потерялась в тайге и провела там ночь, как сообщили в МЧС.

В тувинской тайге найдена живой потерявшаяся двухлетняя девочка
Фото: openverse.org

"Девочку нашли. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Ее сейчас осматривают медики", — объявили в МЧС.

Ребенок потерялся вечером предыдущего дня, сообщает "Православие и мир". Девочка ушла с чабанской стоянки недалеко от села Кара-Холь, пока ее родственница занималась хозяйственными делами и исчезла. В поисковых операциях приняли участие 57 человек — спасатели, сотрудники полиции и добровольцы.

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Пропавшую двухлетнюю девочку нашли в Тыве
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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