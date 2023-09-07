В бизнес-центре Петербурга упал грузовой лифт

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При падении грузового лифта в бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Фото: Openverse

Сообщение о происшествии поступило в полицию Адмиралтейского района 7 сентября в 14:40 по московскому времени. Инцидент произошел в одном из бизнес-центров, расположенных по адресу улица Циолковского, дом 9.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и службы экстренной помощи. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, и в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.

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