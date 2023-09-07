В Москве в здании научно-производственного предприятия "Салют" произошел пожар

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Московском региональном управлении МЧС России поступила информация о возгорании в здании научно-производственного предприятия "Салют", сообщает "Парламентская газета". Сообщение о пожаре поступило в 13:51 по местному времени. К 14:15 пожар был ограничен и охватывал площадь шести квадратных метров, а к 14:18 он был полностью потушен, как сообщили представители МЧС.

Фото: openverse.org

Здание было полностью эвакуировано, и, к счастью, никто не пострадал. Экстренные службы уточнили, что источник пожара находился в шкафах вентиляционной комнаты.

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