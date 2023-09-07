Вместо виновника аварии анализы на алкоголь мог сдать инспектор ГИБДД

5:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Несмотря на то, что авария произошла три месяца назад, развитие этой истории получило новое развитие только сейчас. Водитель иномарки премиум-класса из Воронежа, также известный как депутат Лискинского Горсовета и руководитель местного отделения "Единой России" (позже он был исключен из партии и лишен статуса депутата после майской трагедии), сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пенсионерка, доставленная в больницу с полученными травмами, скончалась.

Фото: Openverse

Свидетели аварии рассказывают о произошедшем:

"Он даже не затормозил. Перед зеброй, когда для машин загорелся красный, дорогу переходило много людей, но он не затормозил. Как мы узнали из заключения автотехнической экспертизы, он начал тормозить уже после того, как сбил женщину, при этом машина была в исправном состоянии. Он протащил ее на 19 метров после удара, только потом остановился. Полицейские замерили расстояние от начала пешеходного перехода. Ее травмы были ужасными. Левая сторона ее тела практически была раздроблена. Большинство костей было переломано. Бедняжка прожила еще два часа после аварии и была в сознании. Врачи сказали, что она даже назвала свое имя и возраст, но не помнила, что случилось. Когда она умерла, медики позвонили на номер в ее телефоне родственникам", — рассказал внук погибшей женщины.

Согласно свидетельствам очевидцев:

"Мы стояли на светофоре, и как только произошло столкновение, мы сразу вызвали скорую. Водитель осмотрел свою машину. На его лице не было признаков паники или шока. Он что-то кому-то звонил…"

Согласно словам внука погибшей женщины, депутат Шабанов позвонил в службу экстренной помощи 112 только спустя 5-7 минут после аварии.

"Мы только услышали хлопок. Мы даже не поняли, откуда он прилетел. Он появился как будто из ниоткуда. Мы тут же выбежали из машины. Мой муж и молодые парни подбежали к месту аварии… Мы вызвали скорую. Водитель вышел из машины, осмотрел ее и был спокоен, как будто ничего не случилось. Он занимался своим телефоном", — вспоминают свидетели ужасного происшествия.

Свидетели утверждают, что депутат был сильно пьян в момент аварии. Однако экспертиза показала, что водитель автомобиля Lexus, который находился за рулем, был трезв "как стеклышко". Через месяц после происшествия стало известно, что мочу для проверки на алкоголь сдал инспектор ГИБДД, прибывший на место аварии.

По предварительной версии следствия, инспектор ГИБДД сдал свою мочу для экспертизы вместо депутата Шабанова. Ему предъявлены два обвинения: фальсификация доказательств в административном деле и превышение полномочий. В данный момент инспектор является подозреваемым. Местное управление МВД сообщило, что проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Если вина сотрудника подтвердится, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, что вдвое больше, чем водителю, совершившему наезд.

Подсказка о том, что "биологический материал" в анализах принадлежит не депутату Шабанову, а старшему лейтенанту полиции, стала известной после генетической экспертизы, на которой настояли родственники погибшей женщины.

"Когда они (Шабанов и инспектор ДПС) пришли в больницу, им дали два контейнера. Инспектор ГИБДД, по-видимому, сходил в туалет вместе с Шабановым, и там, видимо, произошла подмена образцов", — отметил внук погибшей.

Сам депутат, возможно, избежит максимального наказания. Региональное управление Следственного комитета России сообщило, что Шабанов признал свою вину, но виновным он признал только в "трезвой" аварии, за что ему грозит максимальный срок в 5 лет, без нижнего предела. Это согласно части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России. Сравните это с наказанием для пьяного водителя по части 4 той же статьи: от 5 до 12 лет.

Несмотря на уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, нет прямых доказательств того, что Анатолий Шабанов был пьян в момент аварии, поскольку не было соответствующего заключения экспертов, и он не отказывался от медицинского освидетельствования. Слова свидетелей рассматриваются только как показания. Более того, активно продвигается версия, что Шабанов мог пережить инсульт в момент аварии, что, по предположению, могло вызвать его некоторое "пьяное" поведение.

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, проявил интерес к ходу расследования уголовных дел после смертельной аварии с участием депутата из Лисок в Воронежской области. Существует предположение, что депутат был пьян, но экспертиза показала, что он был трезв. Глава ведомства поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовных дел и основаниях выбора меры пресечения. Этот доклад будет подготовлен руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области, Иваном Ковалевым, сообщает argumenti.ru.

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