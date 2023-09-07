Мотоциклист сбил женщину с ребёнком на юге Москвы

Мотоциклист столкнулся с женщиной и её ребенком на пешеходном переходе на улице Кировоградской в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, пострадавшие были госпитализированы.

Фото: Openverse

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства аварии.

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