Рыбак погиб от своего автомобиля под Волгоградом

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгоградской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб пожилой рыбак. По данным регионального управления Следственного комитета России, 76-летний мужчина припарковал свой автомобиль на склоне, но забыл включить ручной тормоз. Пока он надувал резиновую лодку, машина покатилась под гору, сбив его и смертельно ранив. Его тело было обнаружено примерно в полутора километрах от станицы Качалинская, недалеко от реки Быстрая, а его автомобиль был найден в воде, сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: openverse

В настоящее время проводится расследование, направленное на сбор более подробной информации об инциденте, на основе полученных результатов будут приняты дальнейшие решения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В ДТП ПОД ВОЛГОГРАДОМ ПОГИБ ПАССАЖИР