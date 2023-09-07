В Волгоградской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб пожилой рыбак. По данным регионального управления Следственного комитета России, 76-летний мужчина припарковал свой автомобиль на склоне, но забыл включить ручной тормоз. Пока он надувал резиновую лодку, машина покатилась под гору, сбив его и смертельно ранив. Его тело было обнаружено примерно в полутора километрах от станицы Качалинская, недалеко от реки Быстрая, а его автомобиль был найден в воде, сообщает novostivolgograda.ru.
В настоящее время проводится расследование, направленное на сбор более подробной информации об инциденте, на основе полученных результатов будут приняты дальнейшие решения.
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