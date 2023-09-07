Мошенница под видом целительницы похитила у москвича 1,6 млн рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенницу, которая под лживым предлогом предоставления магических услуг похитила более 1,6 млн рублей у москвича, приговорили к домашнему аресту. Решение вынесено столичным судом, и оно было озвучено представителями столичной прокуратуры.

Фото: openverse

По данным следствия, обвиняемая выдавала себя за целителя и убедила 26-летнего мужчину, что она способна помочь ему вернуть бывшую девушку.

Под предлогом проведения обряда, коррекции ситуации, и энергетической защиты, она выманила у него более 1,6 миллионов рублей, обманув его оккультными приемами. В результате, мошенница была приговорена к мере пресечения в виде домашнего ареста.

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Целительница