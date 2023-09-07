Основатель интернет-издания "Вечерние ведомости" был оштрафован Кировским районным судом Екатеринбурга за дискредитацию Вооружённых сил России. ООО "Техноторг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ, и оштрафовано на 245 000 рублей, сообщает пресс-служба суда, передает ТАСС.
Сообщается, что причина штрафа была связана с публикациями об акциях протеста. В Telegram-канале издания отметили, что за посты, лёгшие в основу протокола, уже были наложены штрафы.
В июне 2022 года тот же суд оштрафовал "Техноторг" на 200 000 рублей за 54 случая дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Кроме того, основатель интернет-газеты был оштрафован еще на 150 000 рублей, а главный редактор "Вечерних ведомостей" был оштрафован на 100 000 рублей по той же статье.
"Вечерние ведомости" — интернет-газета, освещающая ежедневные события в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае, основана она ООО "Техноторг".
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