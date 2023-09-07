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В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д

1:47
Происшествия

Сообщается, что молодой человек из Старого Оскола признался следователям, что выполнял задания, поставленные лицами, которых он называл "кураторами". Он утверждал, что ему обещали выплату в размере 15 000 рублей за эти задания, согласно информации из Telegram-канала Baza. Это откровение появилось в контексте серии поджогов железнодорожной инфраструктуры.

В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д
Фото: openverse

31 августа неизвестные подожгли шкаф для смазки рельсов в Старооскольском горокруге, в котором находились насосная станция и баллон со смазкой, которые были повреждены в результате инцидента. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили различные улики, в том числе перчатки, крышку от бутылки, кепку и фрагменты ткани. Несколько дней спустя местная полиция и ФСБ задержали 20-летнего жителя этого района, который с тех пор был назван подозреваемым.

Молодой человек, как сообщается, утверждал, что он получил инструкции по поджогу железнодорожного оборудования от лиц, выступающих в качестве кураторов, через платформу обмена сообщениями. Он утверждал, что ему предложили 15 000 рублей в качестве компенсации за совершение этих действий. Кроме того, данное лицо раскрыло причастность двух сообщников к этим инцидентам, предположив, что они действовали сообща. Кроме того, он признался в поджоге проезжавшего автомобиля 27 августа и одной коробки 20 августа, сообщает bel.ru.

Важно отметить, что на данный момент официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

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Жгли релейный ж/д шкаф
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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