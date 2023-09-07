В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сообщается, что молодой человек из Старого Оскола признался следователям, что выполнял задания, поставленные лицами, которых он называл "кураторами". Он утверждал, что ему обещали выплату в размере 15 000 рублей за эти задания, согласно информации из Telegram-канала Baza. Это откровение появилось в контексте серии поджогов железнодорожной инфраструктуры.

Фото: openverse

31 августа неизвестные подожгли шкаф для смазки рельсов в Старооскольском горокруге, в котором находились насосная станция и баллон со смазкой, которые были повреждены в результате инцидента. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили различные улики, в том числе перчатки, крышку от бутылки, кепку и фрагменты ткани. Несколько дней спустя местная полиция и ФСБ задержали 20-летнего жителя этого района, который с тех пор был назван подозреваемым.

Молодой человек, как сообщается, утверждал, что он получил инструкции по поджогу железнодорожного оборудования от лиц, выступающих в качестве кураторов, через платформу обмена сообщениями. Он утверждал, что ему предложили 15 000 рублей в качестве компенсации за совершение этих действий. Кроме того, данное лицо раскрыло причастность двух сообщников к этим инцидентам, предположив, что они действовали сообща. Кроме того, он признался в поджоге проезжавшего автомобиля 27 августа и одной коробки 20 августа, сообщает bel.ru.

Важно отметить, что на данный момент официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

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Жгли релейный ж/д шкаф