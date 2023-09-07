Житель Сибири заразился туляремией от ножа, которым давил клещей

В Красноярском крае мужчина заразился опасным инфекционным заболеванием — туляремией, после того, как порезал еду ножом, которым до этого раздавил несколько клещей.

Фото: Openverse

О необычном случае рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства.

"Выяснилось, что мужчина, находясь в лесу, снимал со своей одежды клещей, после чего давил их руками, а также ножом, и им же потом резал колбасу", — гласит сообщение.

За последние 11 лет в Красноярском крае зафиксировали всего три случая туляремии, и предыдущие два заболевших подхватили инфектию при разделке тушек ондатры и зайца.

Ранее британские СМИ сообщили, что мусорщики отказываются работать в одном из крупных городов страны, так как он захвачен огромными крысами "размером с собаку".

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