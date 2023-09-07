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Туристка нашла на пляже курорта отрезанную человеческую ногу

1:59
Происшествия

Иностранная туристка, приехавшая в Испанию, решила провести день на пляже и случайно обнаружила в песке отрезанную человеческую ногу. Ее страх был необъяснимо большим, и она не могла сдержать крики, что привлекло внимание окружающих. Скоро на место происшествия прибыли полицейские и судебно-медицинские эксперты. Инцидент произошел на популярном пляже в Гандии, в провинции Валенсия, 4 сентября, как сообщила британская газета Daily Star.

Туристка нашла на пляже курорта отрезанную человеческую ногу
Фото: openverse.org

Эта женщина прогуливалась вдоль побережья и обратила внимание на странный объект, выступающий из песка. Решив узнать, что это, она начала копать, сообщает "ТУРПРОМ". К ужасу всех, оказалось, что это была отрубленная человеческая нога и часть бедра. В панике она закричала, привлекая внимание остальных отдыхающих. Свидетели немедленно вызвали полицию, и вскоре место было оцеплено, а пляж был закрыт для посетителей.

Эксперты предположили, что конечность могла быть оторвана в море и выброшена на пляж волной. Несмотря на то, что нога провела много времени в воде, на ней не было обнаружено переломов. Считается, что она принадлежала мужчине, возможно, мигрирующему в Италию на лодке, и течение унесло его в сторону Испании. Один из специалистов отметил, что несколько фрагментов одежды и материалов, из которых она сделана, указывают на то, что этот человек пытался достичь Европу.

Для определения личности погибшего и выяснения обстоятельств случившегося, отрезанную ногу отправили в Институт судебно-анатомической экспертизы Валенсии для более подробного анализа. Также в рамках расследования планируется проведение теста ДНК, чтобы исключить связь этого случая с недавними пропажами. Местные власти начали поиски остальных частей тела, но сомневаются, что они будут найдены.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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