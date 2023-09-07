В Саратове мужчине сломали челюсть на свадьбе

В Саратове произошел инцидент на свадьбе, закончившийся тяжелым телесным повреждением, как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, инцидент произошел в середине августа во время свадебного торжества на набережной Космонавтов.

Фото: openverse

Во время мероприятия двое гостей, 26-летний и 20-летний молодые люди, вступили в конфликт, который вскоре перерос в драку. В ходе схватки старший из них нанес сильный удар своему оппоненту, что привело к перелому нижней челюсти потерпевшего. После инцидента пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

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