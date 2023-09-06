В Кемеровской области житель Киселёвска выбросил с 9-го этажа собственную беременную собаку.
Об этом правоохранительным органам рассказала соседка живодёра.
"Жительница одного из многоквартирных домов по улице Мира сообщила о том, что её сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло", — цитирует правоохранителей Кузбасса РИА "Новости".
На место инцидента сразу выехали следователи и оперативники. Выяснилось, что так 48-летний местный житель решил "наказать" свою собаку за то, что она покусала ещё одного домашнего питомца — крысу.
Полицейские сейчас устанавливают все факты произошедшего.
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