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В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии

2:13
Происшествия

В Тюмени тренера одного из батутных центров города обвиняют в совращении несовершеннолетней девочки. Мужчина много общался с детьми и привлекал их своими навыками, хотя не имел специального образования. Однако его постоянное желание прикасаться к воспитанникам вызвало беспокойство у сотрудников центра.

В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
Фото: Openverse

Тренер Артем Б. работал в батутном центре в течение года и формировал группу детей, учил их различным трюкам и безопасной технике прыжков. Несмотря на отсутствие педагогического образования, он легко завоевывал доверие детей, которые видели в нем друга и авторитета. Однако его неадекватное поведение не оставалось незамеченным.

Бывший коллега Артема рассказал, что он видел странные действия тренера, включая попытки физического контакта с детьми. Хотя Артем оправдывал себя, утверждая, что это необходимо для обучения, его поведение вызывало беспокойство.

Сотрудники центра отмечали, что дети видели в тренере своего друга и уважали его, несмотря на его странные наклонности. Некоторые бывшие ученики даже сожалели о его уходе.

Среди коллег Артем был известен как открытый и общительный с детьми, но он был крайне молчалив и замкнут в общении с взрослыми. Это вызывало вопросы и среди сотрудников центра.

Директор батутного центра разорвал с тренером договор после того, как стало очевидно, что у него есть нездоровые наклонности. Однако это не остановило мужчину, и он несколько раз пытался вернуться в зал обманом, утверждая, что у него есть соглашение с руководством.

Сотрудники центра предупредили родителей, и те обратились в полицию. После возбуждения уголовного дела стало известно, что тренер записал интимное видео с одной из воспитанниц. Сейчас идет следствие, и проверяется, были ли еще жертвы среди воспитанников тренера. Если обнаружится, что девочка не была его единственной жертвой, мужчине грозит до 25 лет тюремного заключения, сообщает tmn.aif.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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