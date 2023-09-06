В Китае женщина перегрызла трос, чтобы получить iPhone 14

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница провинции Фуцзянь в Китае была настолько заинтересована в приобретении iPhone 14 Plus, что решила похитить его из магазина необычным способом. Она подошла к стойке, где гаджет был прочно закреплен специальным устройством. Женщина попыталась осмотреть это устройство и, убедившись, что никто не обращает на нее внимания, перегрызла трос, который удерживал устройство. Получив желанный iPhone 14 Plus, она покинула магазин.

Фото: Openverse

Однако через полчаса злоумышленница была задержана полицией. Все её действия были записаны камерами видеонаблюдения.

При задержании женщина призналась, что у нее не хватало средств для покупки нового телефона. В качестве наказания за кражу ей был наложен штраф, равный стоимости iPhone (95 тысяч рублей), сообщает zr.media.

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