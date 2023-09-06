Польские музейщики устроили попойку на могиле жертв гитлеровцев

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Польше сотрудники музея мученичества польских деревень устроили попойку и разврат, об этом сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Инцидент произошел в Свентокшиском воеводстве, где находится исторический музей "Мавзолей мученичества польских деревень" в Михневе. Этот музей располагает могилой массовых жертв нацистских преступлений 1943 года. Мавзолей был открыт два года назад, при участии президента Польши Анджея Дуды.

Местный журналист Кшиштоф Сочвинский опубликовал видео, на котором двое мужчин и две женщины сидят за столом внутри музея, в окружении алкогольных напитков. Обе женщины находятся в явном состоянии алкогольного опьянения. Среди присутствующих был и Бартош Бентковский, руководитель отдела обслуживания мавзолея и советник Скаржиско района, где он представляет правящую партию "Право и справедливость". Кроме того, выяснилось, что Бартош Бентковский является сыном маршала Свентокшиского воеводства, а самая алкогольное состояние продемонстрировала Катажина Едынак, представляющая воеводский департамент культуры и национального наследия.

"Это неприемлемое поведение! Ведь здесь находятся человеческие могилы. Это как проводить такое мероприятие на кладбище! Буквально. Я считаю, что это наносит очень большую обиду людям", — заявил журналист в интервью для "Интерии".

Директор музея, Тадеуш Сикора, сообщил в прессе, что он инициировал расследование инцидента и запросил письменные объяснения от сотрудников.

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