Комары заразили лихорадкой 13 волгоградцев

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 13 человек в Волгоградской области заболели лихорадкой Западного Нила после контакта с инфицированными комарами. За последние два десятилетия в общей сложности 1000 человек были поражены этим вирусом, в результате чего 50 человек погибли.

Фото: openverse

Симптомы лихорадки Западного Нила обычно проявляются в виде повышения температуры тела до 40 градусов по Цельсию, сопровождающегося ознобом, и люди могут оставаться в этом состоянии в течение 5-7 дней. Кроме того, пострадавшие могут испытывать головные и мышечные боли, сообщает novostivolgograda.ru.

Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила в этом году был выявлен в начале августа. Вирус был передан пациенту через укус комара.

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Комары атаковали волгоградцев