В Казани охранник бара ударил посетителя кулаком и убил его

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казани, согласно сообщению следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, охранник бара нанёс смертельный удар посетителю кулаком. В ночь с 3 сентября 24-летний подсудимый поссорился с 45-летним гостем и применил удар кулаком в область челюсти. В результате этого инцидента мужчина упал. Его доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Фото: мвд.рф

В настоящий момент против охранника возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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