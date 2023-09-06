Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске вновь появились сообщения о странных действиях мужчины в возрасте, с седыми волосами и очками, просящего девушек расстегнуть ему штаны. Вчера, 5 сентября, его видели рядом с детской художественной школой на улице Авангардная.

Фото: мвд.рф

Мужчина приблизился к девушке и спросил, есть ли где-то рядом туалет. Девушка ответила, что поблизости нет таких мест. Тогда мужчина попросил ее посторожить его, чтобы никто не мог увидеть, как он зайдет в кусты.

Девушка согласилась с условием, но затем мужчина сделал странное предложение — попросил ее помочь ему расстегнуть штаны и пойти с ним. Девушка отказала, и мужчина ушел в кусты. Вскоре она убедилась, что он ушел в противоположном направлении.

По пути к месту, где мужчина попросил "помощи", он также интересовался, где училась девушка. Оказалось, что она шла с работы. Омичка описала мужчину как седого, около 60 лет, в синих джинсах, с очками. Она также заметила, что у него очень плохое зрение, и его линзы напоминают лупы.

Позже появилось еще одно свидетельство о похожем случае, в котором мужчина попросил девочек посторожить его у кустов, пока он справляет нужду. Дети не согласились и ушли. Мужчину также видели за школой № 93, рядом с бывшей стоянкой напротив улицы Нахимова, 9, сообщает gorod55.

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