Ученики российской школы нашли живых червей в злаковых батончиках

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Улан-Удэ в школе № 47 ученики обнаружили живых червей в злаковых батончиках, которые им были выданы. Информацию о происшествии опубликовал паблик "Аноним 03" на платформе "ВКонтакте".

Фото: openverse.org

На предоставленных фотографиях видно раскрытый батончик и несколько личинок.

По словам директора "Городского комбината школьного питания" Аллы Шляховой, поставившей эти батончики в школу, продукция изготовлена в Краснодаре и находилась в герметичной упаковке. Она также отметила, что обнаружить наличие червей без вскрытия упаковки было невозможно. В настоящее время вся партия продукции возвращена производителю.

В настоящее время проводится проверка данного инцидента.

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