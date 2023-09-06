В Улан-Удэ в школе № 47 ученики обнаружили живых червей в злаковых батончиках, которые им были выданы. Информацию о происшествии опубликовал паблик "Аноним 03" на платформе "ВКонтакте".
На предоставленных фотографиях видно раскрытый батончик и несколько личинок.
По словам директора "Городского комбината школьного питания" Аллы Шляховой, поставившей эти батончики в школу, продукция изготовлена в Краснодаре и находилась в герметичной упаковке. Она также отметила, что обнаружить наличие червей без вскрытия упаковки было невозможно. В настоящее время вся партия продукции возвращена производителю.
В настоящее время проводится проверка данного инцидента.
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