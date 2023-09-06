Умер знаменитый трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

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В Армении скончался известнейший олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян.

Фото: ВКонтакте

Трагическую новость о кончине знаменитого чемпиона в составе сборной СССР в соцсетях сообщил глава Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян.

"С глубоким прискорбием должен сообщить, что в возрасте 94 лет скончался величайший армянский спортсмен всех времён Альберт Азарян", — пишет в социальной сети президент едерации.

Альберт Азарян считался одним из сильнейших гимнастов своего времени в упражнениях на кольцах, сообщает издание LIFE. Спортсмен был не только олимпийским чемпионом (три раза), но также двукратным чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Советского Союза. А выполняемый гимнастом из СССР "крест" так и называли — "крест Азаряна".

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Кольца - Крест Азаряна (Azaryan cross)