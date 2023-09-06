Отец вернул домой одиннадцатиклассницу из Красногорска, которая пошла замуж вместо школы

План одиннадцатиклассницы из Красногорска, которая решила пойти замуж вместо учёбы в школе, потерпел неудачу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Дочь нашёл в арендованном с женихом "семейном гнёздышке" и забрал обратно домой отец. Полицейские сейчас работают с её 18-летним ухажёром.

По данным издания, 16-летняя девочка в понедельник, 4 сентября, надела форму, сложила вещи первой необходимости в портфель и отправилась на учёбу. Однако на уроках она не появилась.

Позже она сообщила матери, что хочет больше быть женой, чем выпускницей. А также поставила перед фактом, что выходит замуж.

Выяснилось, что "жених" приехал в Подмосковье из Тульской области. Они познакомились с "невестой" в соцсетях год назад и периодически встречались.

Парня дочери родители видели пару раз, когда он провожал её до дома, но всерьёз его не восприняли.

Полицейские установили местонахождение девочки. И уже завтра ей придётся всё-таки пойти на уроки, а не замуж.

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