Акулы напали на катамаран российской кругосветки в Тихом океане, поскольку приняли его за животное из-за надувных баллонов, сообщает береговой штаб.
По словам главы штаба Юлии Калюжной, экипаж не пострадал в результате атаки акул куки-каттеров. Она добавила, что этой первый случай, когда небольшие акулы нападают на катамаран.
Как пояснила руководитель ведомства, путешествий на надувных баллонах раньше не было в этом регионе.
"Видимо, акулы приняли баллон за движущееся какое-то млекопитающее и поэтому атаковали", — подчеркнула Калюжная в беседе с РИА Новости.
Ранее в посольстве России заявили, что акулы напали на катамаран у берегов Австралии. Членам экипажа пришлось активировать аварийный радиомат. Десятиметровое судно получило различные повреждения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.