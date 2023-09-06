Береговой штаб: акулы атаковали российский катамаран, приняв его за животное

Акулы напали на катамаран российской кругосветки в Тихом океане, поскольку приняли его за животное из-за надувных баллонов, сообщает береговой штаб.

Фото: openverse.org

По словам главы штаба Юлии Калюжной, экипаж не пострадал в результате атаки акул куки-каттеров. Она добавила, что этой первый случай, когда небольшие акулы нападают на катамаран.

Как пояснила руководитель ведомства, путешествий на надувных баллонах раньше не было в этом регионе.

"Видимо, акулы приняли баллон за движущееся какое-то млекопитающее и поэтому атаковали", — подчеркнула Калюжная в беседе с РИА Новости.

Ранее в посольстве России заявили, что акулы напали на катамаран у берегов Австралии. Членам экипажа пришлось активировать аварийный радиомат. Десятиметровое судно получило различные повреждения.

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