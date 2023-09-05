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Неизвестный в камуфляже напал с ножом на пару грибников в окрестностях Звенигорода

1:29
Происшествия

В подмосковном Звенигороде 4 сентября случилось ЧП — собиравшую в местном лесу пару атаковал незнакомец, набросившийся на них с ножом.

Как сообщает "МК", пара из Москвы — 40-летний мужчина и его 35-летняя знакомая — пошли собирать грибы в окрестностях деревни Сватово. После трёх часов прогулки по лесу пара встретила загадочного высокого и крепкого мужчину, который был одет в форму камуфляжной расцветки. Лицо незнакомца скрывала чёрная маска.

Сначала незнакомец обратился к женщине с просьбой показать ему сумку и пакет. Девушка показала находившиеся там грибы. Потом злоумышленник заметил нож, который держал мужчина. Взглянув на него, незнакомец отступил в сторону, обошёл мужчину и женщину, которые собирались идти к машине, затем неожиданно вытащил свой нож и бросился на ничего не подозревающих грибников.

Преступник успел ударить мужчину ножом четыре раза, а его спутницу — два, после чего убежал в лес.

Раненая пара еле-еле добрела до своей машины при помощи палки. Сев в авто, они проехали немного, пока не увидели другие автомобили. Находившиеся в них люди вызвали скорую.

Жизнь раненых вне опасности. У мужчины травмированы связки и сухожилия, которые придётся восстанавливать несколько месяцев.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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