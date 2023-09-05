Полицейские установили личность стрелявшего в участника СВО под Ростовом

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Личность гражданина, стрелявшего в участника специальной военной операции из травматического пистолета в Батайске Ростовской области, установлена. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.

Фото: facebook.com

Стрелком оказался 28-летний житель области. В полиции пока не назвали его имени. Сейчас силовики проводят оперцию по задержанию подозреваемого.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 3 сентября в ходе конфликта в кафе один из его участников выстрелил 12 раз в оппонента, а затем сбежал с места инцидента.

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