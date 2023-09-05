Во вторник, 5 сентября, Киев пытался атаковать российские объекты с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, в утренние часы российские военные уничтожили дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) в воздушном пространстве над Крымским полуостровом. Отмечается, что речь идёт о БПЛА самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над Республикой Крым", — подтвердили в МО России.
Ранее российская авиация нанесла удары по четырём украинским катерам, которые направлялись в сторону Крыма. По данным Минобороны, десантники ВСУ двигались на быстроходных катерах американского производства Willard Sea Force.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.