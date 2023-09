Your browser does not support the audio element.

После распространения видеозаписи, на которой запечатлено нападение на подростка в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане следователями возбуждено уголовное дело о халатности. Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации распространила эту информацию через свой Telegram-канал.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.