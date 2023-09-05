В Татарстане силовики возбудили дело о халатности после инцидента с избиением ребенка в приюте

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После распространения видеозаписи, на которой запечатлено нападение на подростка в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане следователями возбуждено уголовное дело о халатности. Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации распространила эту информацию через свой Telegram-канал.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

В заявлении Следственного комитета говорится: "Следственными органами СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), на основании распространенной в социальных сетях информации об избиении несовершеннолетнего. мальчик от подростков в приюте в городе Набережные Челны. Сообщается, что руководство учреждения считает, что дети играли таким образом."

Следователи намерены установить причины и обстоятельства, связанные с травмами мальчика, и они намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц детского учреждения. Кроме того, прокуратура Татарстана сообщила, что это дело находится на особом ведомственном контроле, подчеркнув серьезность, с которой к нему относятся.

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