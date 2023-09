Your browser does not support the audio element.

Британская туристка на Кипре сообщила, что была изнасилована в своем гостиничном номере группой мужчин. Впоследствии кипрская полиция арестовала пятерых туристов из Израиля в связи с этим делом. Инцидент произошел в том же отеле, где остановилась жертва.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.