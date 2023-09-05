На Кипре прямо в отеле 5 туристов напали на молодую отдыхающую

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Британская туристка на Кипре сообщила, что была изнасилована в своем гостиничном номере группой мужчин. Впоследствии кипрская полиция арестовала пятерых туристов из Израиля в связи с этим делом. Инцидент произошел в том же отеле, где остановилась жертва.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Пятеро израильских туристов были задержаны по обвинениям, связанным с предполагаемым изнасилованием, и в настоящее время находятся под стражей в ожидании дальнейшего расследования. Планируется, что они предстанут перед судом в городе Фамагуста. Возраст вовлечённых лиц не разглашается, но они описываются как молодые.

Жертва обвинила пятерых мужчин в сексуальном насилии над ней, и полиция продолжает расследование инцидента. Израильские туристы отрицают выдвинутые против них обвинения.

Ранее похожий инцидент произошёл в Греции, когда двое пакистанцев были приговорены к пожизненному заключению за групповое изнасилование 18-летней британской туристки на пляже в Ретимно, Крит. Греческие власти заняли жесткую позицию в отношении преступлений на сексуальной почве.

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