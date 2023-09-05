Осенью на автомойках в России придумали новые способы обмана водителей

2:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С приходом осени водители в России всё чаще обращаются к услугам автомоек. Большинство автолюбителей уже знакомы с тем, что на автомойках регулярно используют различные покрытия, такие как воск, для придания блеска автомобилю. Недавно на автомойках появилась новая услуга.

Фото: openverse.org

Водителям, у автомобилей которых слишком толстый слой грязи, настоятельно рекомендуют химическую очистку, объясняя, что обычная мойка не справится с таким загрязнением. За эту услугу, естественно, взимается дополнительная плата. Утверждается, что обезжиривание лакокрасочного покрытия кузова гарантированно уберёт грязь с внедорожья и защитит металл от агрессивных внешних воздействий.

Следует отметить, что на многих автомойках дополнительное использование химических средств не указывается в ценовом листе. В "прайсе" указываются только стандартные услуги без "дополнительных опций", сообщает njcar.ru. По сути, мойка предполагает только чистку автомобиля, а все остальное считается дополнительными услугами. Если, конечно, вы не хотите использовать воск для блеска, что обычно указывается отдельно.

Часто водители не знают, какие химические средства были использованы при мойке и были ли они использованы вообще. Поэтому плата за такие услуги может считаться привилегией только для наивных и состоятельных клиентов.

Также случаются ситуации, когда сотрудники автомойки неверно оценивают размеры кузова автомобиля, что может привести к увеличению стоимости услуги. Это происходит потому, что некоторые автомойки классифицируют средние седаны, такие как Toyota Camry и Kia K5, как "премиальные" и взимают за них дополнительную плату. Аналогичная ситуация может возникнуть и с кроссоверами, которые кое-где называют внедорожниками.

Некоторые автомойки также предлагают услугу избежания очереди за дополнительную плату. Однако автовладельцам, которые стоят в очереди, могут объявлять, что приехавшие без записи пришли по предварительной записи.

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