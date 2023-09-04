В ДТП с грузовиком в Адыгее погибли два человека

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На 49-м километре автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай в республике Адыгея произошло столкновение двух автомобилей: легкового и грузового, в результате чего два человека погибли. Информацию об этом предоставила пресс-служба МВД Адыгеи.

Фото: by sfllaw CC BY-SA 2.0.

Инцидент произошел недалеко от поселка Зарево. В результате столкновения оба транспортных средства вылетели с дороги и перевернулись. Водитель грузовика получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель легкового автомобиля и его пассажирка, чья личность ещё устанавливается, скончались на месте происшествия.

Предварительно известно, что водитель легкового автомобиля, 63-летний житель Краснодарского края, не предоставил преимущество грузовику. Водитель грузовика, 38-летний житель Кошехабльского района, двигался по главной дороге.

На данный момент сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Кошехабльский" проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства этой трагедии.

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