В Волгодонске семья обвиняется в использовании рабского труда

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области заведено уголовное дело в отношении Ивана и Федора Мунтьяновых, обвиняемых в использовании рабского труда с июля 2021 года по февраль 2023 года.

Фото: openverse.org

Органы предварительного следствия обвиняют Мунтьяновых в совершении преступных действий, направленных на применение рабского труда, в сотрудничестве с неопознанными лицами, сообщает "Наше время". Чтобы быть более конкретными, их обвиняют в эксплуатации труда двух человек в течение полутора лет.

Суд отклонил ходатайства обоих Мунтьяновых и их защиты о применении других мер пресечения, таких как домашний арест или ограничение определенных действий. Дополнительные подробности будут предоставлены позднее.

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Как теперь привыкнуть? Вернулся в Волгодонск из Филадельфии.