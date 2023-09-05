В Волгодонске семья обвиняется в использовании рабского труда

В Ростовской области заведено уголовное дело в отношении Ивана и Федора Мунтьяновых, обвиняемых в использовании рабского труда с июля 2021 года по февраль 2023 года.
Органы предварительного следствия обвиняют Мунтьяновых в совершении преступных действий, направленных на применение рабского труда, в сотрудничестве с неопознанными лицами, сообщает "Наше время". Чтобы быть более конкретными, их обвиняют в эксплуатации труда двух человек в течение полутора лет.
Суд отклонил ходатайства обоих Мунтьяновых и их защиты о применении других мер пресечения, таких как домашний арест или ограничение определенных действий. Дополнительные подробности будут предоставлены позднее.
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