В Петергофе выразили сожаление по поводу инцидента с девушкой-колясочницей, пообещав решить проблему

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушке-инвалиду не разрешили подняться на второй этаж Большого петергофского дворца, объяснив, что есть риск, что её коляска может поцарапать лестницу.

Фото: openverse.org

При этом в пресс-службе музея заверили, что в ближайшее время сделают всё возможное, чтобы маломобильные граждане могли без проблем подниматься на второй этаж.

"Музей-заповедник "Петергоф" искренне сожалеет о случившемся инциденте. На сегодняшний день Большой петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках", — сообщили сотрудники музея, слова которых приводит Газета.Ru.

Они пообещали сделать их культурный объект более доступным для маломобильных россиян, продумав этот вопрос с технической точки зрения и подключив к его решению квалифицированных специалистов.

В музее пообещали, что решат проблему доступности экспозиции второго этажа Большого петергофского дворца в самые сжатые сроки.

Днём ранее девушка с заболеванием опорно-двигательного аппарата написала в своих соцсетях, что ей не позволили подняться на второй этаж дворца из-за опасений поцарапать старинную лестницу. Она добавила, что на входе им сначала разрешили это сделать, если они с матерью сами занесут коляску на второй этаж. Чтобы сгладить ситуацию, администратор предложила посетительнице посмотреть фильм о Большом петергофском дворце на первом этаже.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Большой петергофский дворец. Парадная анфилада залов