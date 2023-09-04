В США кусок льда пробил крышу дома

В Соединенных Штатах Америки с неба упала огромная глыба льда неизвестного происхождения и пробила крышу одного из жилых домов в Калифорнии. Об этом информирует агентство UPI.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Событие произошло 8 августа, семейная пара, которая владела домом, находились внутри. В момент падения глыбы супругам показалось, что раздался пушечный выстрел или в дом проникли грабители.

Через некоторое время после инцидента, муж и жена обнаружили в крыше своего дома дыру диаметром около 60 сантиметров. При исследовании чердака они обнаружили глыбу льда, по размерам схожую с шаром для боулинга.

Сначала местные жители предположили, что падающий объект был метеоритом. Однако позднее они начали склоняться к версии о том, что это кусок льда и упал он с какого-то воздушного судна.

Согласно информации от источника, супруги обратились за помощью к Национальному комитету по транспортной безопасности после инцидента. Сотрудники данного ведомства, однако, не смогли предоставить какие-либо объяснения или помощь, поскольку упавший с неба ледяной шар не попадает под их компетенцию.

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