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В Анталии предупредили, что улицы города захватывают дикие кабаны

Происшествия

Дикие и голодные кабаны стали частыми гостями в турецкой Анталии. Эти животные в больших группах бродят по улицам, заставляя туристов чувствовать себя не вполне комфортно. Поэтому отдыхающим рекомендуется быть предельно осторожными, если они столкнутся с этими животными на своем пути.

В Анталии предупредили, что улицы города захватывают дикие кабаны
Фото: openverse.org

Турецкий телеканал TV100 предостерегает общественность об этой опасной соседке. Такое необычное поведение кабанов стало следствием изменения климата, из-за которого они больше не могут найти достаточно пищи в своей естественной среде обитания. Сообщается, что они спустились с гор и бродят по курортным улицам, приближаясь даже к жилым домам, стоя у дверей и иногда пытаясь проникнуть внутрь, сообщает "ТУРПРОМ". Не только в Анталии, но и в других регионах, таких как Мерсин, Бурдур, Испарта и провинция Мугла (включая города Бодрум и Мармарис), замечены дикие и голодные кабаны, бродящие рядом с людьми.

Власти просят туристов соблюдать следующие правила при встрече с этими опасными животными:

  • Не пытайтесь убежать от кабана, так как они бегут быстрее, чем любой человек
  • Не стойте спиной к животному
  • Избегайте прямого взгляда в глаза кабана
  • Обходите кабана стороной, стараясь не привлекать его внимания
  • Не подходите к поросятам, чтобы избежать того, чтобы кабаны воспринимали вас как угрозу для своего потомства

Несмотря на то, что некоторые могут быть смелыми и попытаются покормить этих животных, стоит помнить, что дикие и голодные кабаны могут представлять смертельную опасность для людей, как это произошло в индийской деревне, где женщина погибла, спасая свою дочь от нападения одного из них.

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Нашествие кабанов в столица Италии
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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