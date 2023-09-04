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В Прикамье закрыто расследование работы ОПГ по сбыту наркотических средств

1:38
Происшествия

Расследование уголовного дела, связанного с десятью членами организованной группы, занимающейся наркоторговлей, завершено. Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю доложила о незаконной деятельности данной группы, состоящей из граждан стран Средней Азии, на территории России.

В Прикамье закрыто расследование работы ОПГ по сбыту наркотических средств
Фото: Openverse

Группа была создана на этнической основе, и её члены находились в России нелегально. Она имела четкую структуру, где каждый участник выполнял определенные обязанности, такие как доставка и фасовка наркотиков в индивидуальные дозы, а также установка тайников для прямых продаж. Группа была активна в сбыте героина и метадона в городах Березники, Соликамск, Лысьва, Чусовой и Кизел, сообщает издание properm.ru.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю сотрудничали с местными полицейскими и осенью прошлого года задержали десять членов организованной группы. В результате проведенных обысков, осмотров тайников и личных досмотров было изъято около 500 граммов героина и метадона.

В отношении преступников было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все участники группы находятся под стражей, и дело направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу. В случае приговора мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Прикамье сотрудники полиции задержали закладчика с крупной партией наркотиков
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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