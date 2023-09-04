На Ставрополье будут судить 46 человек за создание сети подпольных казино

В Ставропольском крае члены банды, занимавшиеся незаконными азартными играми, оказались на скамье подсудимых, как сообщили в региональной прокуратуре.
В уголовном деле о создании подпольных казино обвиняются 46 человек, а организатором этой банды оказался житель Карачаево-Черкесии. Подпольные игорные заведения функционировали в четырех населенных пунктах Ставропольского края и Черкесска.
С 2016 по 2018 годы было открыто 10 игорных залов, и фигуранты дела заработали более 12 миллионов рублей. Позднее правоохранительные органы закрыли эти заведения и начали уголовное преследование. Сейчас все материалы дела направлены в Лермонтовский городской суд для рассмотрения по существу. Прокуратура также подала иск о взыскании с обвиняемых незаконно заработанных денег в пользу государства, сообщает newstracker.ru.
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