На Ставрополье будут судить 46 человек за создание сети подпольных казино

В Ставропольском крае члены банды, занимавшиеся незаконными азартными играми, оказались на скамье подсудимых, как сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Wikipedia

В уголовном деле о создании подпольных казино обвиняются 46 человек, а организатором этой банды оказался житель Карачаево-Черкесии. Подпольные игорные заведения функционировали в четырех населенных пунктах Ставропольского края и Черкесска.

С 2016 по 2018 годы было открыто 10 игорных залов, и фигуранты дела заработали более 12 миллионов рублей. Позднее правоохранительные органы закрыли эти заведения и начали уголовное преследование. Сейчас все материалы дела направлены в Лермонтовский городской суд для рассмотрения по существу. Прокуратура также подала иск о взыскании с обвиняемых незаконно заработанных денег в пользу государства, сообщает newstracker.ru.

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