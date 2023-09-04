Жительница Челябинска три года отправляла деньги мошенникам

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области 62-летняя женщина на протяжении трех лет переводила мошенникам свои сбережения. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

В 2020 году жительница Челябинска увидела объявление о возможности заработка и оставила свои контактные данные на сайте. Скоро после этого с ней связался "консультант", предложивший инвестировать деньги в акции различных компаний.

В течение трех лет женщина перечислила мошенникам около 1,8 миллиона рублей, полагая, что она инвестирует в акции. Однако эти вложения не принесли никакой прибыли, и она не смогла вернуть свои средства. Только после прошествия этого времени женщина осознала, что стала жертвой мошенников.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и правоохранительные органы начали расследование данного случая, сообщает kursdela.biz.

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