В Москве водитель каршеринга врезался в автобус с пассажирами

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция в Москве разыскивает водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом и покинул место происшествия. По информации, предоставленной пресс-службой столичного управления МВД, в результате этой аварии один человек пострадал, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse

Водитель легковушки оставил свое транспортное средство на месте происшествия и скрылся. Предварительно известно, что пострадала пассажирка автобуса.

"Принимаются меры к розыску скрывшегося водителя". — сообщила Пресс-служба.

По информации пресс-службы ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло на маршруте 774. Предварительные данные указывают на то, что водитель легкового автомобиля двигался на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автобусом, после чего он скрылся с места происшествия. Один пассажир автобуса получил травмы, ему предоставлена медицинская помощь.

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